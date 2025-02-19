Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2026

Официальное письмо направил Международный Олимпийский комитет (МОК) в рамках традиционной процедуры, которая подтверждает участие страны в главном зимнем спортивном событии четырехлетия.
Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в Играх как независимое государство. За этот период нашими атлетами завоевано восемь медалей. Среди них одно золото, три серебра и четыре бронзы.
Добавим, что Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.