Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2026

Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в Играх как независимое государство. За этот период нашими атлетами завоевано восемь медалей. Среди них одно золото, три серебра и четыре бронзы.