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Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2026

Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Olympic.kz.

Источник: AP 2024

Официальное письмо направил Международный Олимпийский комитет (МОК) в рамках традиционной процедуры, которая подтверждает участие страны в главном зимнем спортивном событии четырехлетия.

Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в Играх как независимое государство. За этот период нашими атлетами завоевано восемь медалей. Среди них одно золото, три серебра и четыре бронзы.

Добавим, что Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.