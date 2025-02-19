Во Франции опасаются, что на Олимпиаде-2030 в Альпах может не выпасть снег

ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости. Французские климатологи опасаются, что на Олимпийских Играх 2030 года в Альпах может не выпасть снег и придется проводить соревнования с искусственным, сообщает телеканал BFMTV.
«С точки зрения статистики, вероятность зимы без снега в 2030 году будет немного выше, чем сейчас», — сообщает телеканал.
Горы уже относятся к экосистемам, которые хуже других ощущают на себе глобальное потепление, что приводит к более позднему выпадению снега зимой и его более быстрому таянию весной. GIEC (межгосударственная группа экспертов по климатическим изменениям) предупреждает, что к 2050 году снежный покров в горах потеряет от 10 до 40% своей высоты.
Президент региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье при встрече с представителями МОК заверял, что организаторы Олимпиады относятся очень серьезно к вопросу наличия снега в момент проведения Олимпиады.
Организаторы пытаются решить проблему, выбирая более высокогорные станции для проведения соревнований, при этом, например, станция, где пройдут соревнования по лыжным гонкам, находится на высоте 1400 метров и рискует оказаться без снега, а в место, выбранное для проведения соревнований по биатлону, регулярно приходится завозить снег грузовиками при проведении Кубка мира.
Но проблемы могут возникнуть даже со снежными пушками для покрытия станций искусственным снегом, например, если будет недостаточно холодно, а одну из станций обвиняют в незаконной откачке родниковой воды для питания таких пушек. Проект строительства специального водохранилища для этих целей также стал предметом напряженных споров о распределении ресурсов, и его реализации была приостановлена для охраны окружающей среды.
Зимняя Олимпиада пройдет в 2030 году во французских Альпах, оргкомитет Игр, главой которого стал олимпийский чемпион по фристайлу 1992 года Эдгар Гроспирон, располагает бюджетом в 2 миллиарда евро.
Летом 2024 года во Франции уже проходили Олимпийские Игры, которые подверглись критике как со стороны спортсменов и жителей Франции, так и многих политиков. В частности, на церемонии открытия, которая прошла в пятницу в Париже, была показана сцена, пародирующая роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.
Кроме того, были жалобы и на качество воды в Сене, в которой также проводились соревнования — исследования проб проводились с конца сентября 2023 по конец марта 2024 и показали высокое содержание патогенных бактерий, с целью улучшения качества воды были проведены мероприятия по очистке стоимостью 1,4 миллиарда евро. Соревнования все равно решили проводить, после них спортсмены сообщали о плохом самочувствии, некоторые были госпитализированы.
Жалобы поступали на качество еды и условий проживания в олимпийской деревне, одного из спорстменов заметили спящим на улице.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.