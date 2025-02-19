Летом 2024 года во Франции уже проходили Олимпийские Игры, которые подверглись критике как со стороны спортсменов и жителей Франции, так и многих политиков. В частности, на церемонии открытия, которая прошла в пятницу в Париже, была показана сцена, пародирующая роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.