В Госдуме прокомментировали заявление главы World Athletics

«Подобные заявления не только обозначают прогнозы на ближайшее будущее, но и раскрывают подлинные причины происходящего в настоящем. Во-первых, глава World Athletics открыто признает, что решения спортивных организаций напрямую зависят от политической конъюнктуры. То есть человек, ответственный за развитие целого вида спорта, фактически заявляет о постоянном нарушении одного из главных спортивных принципов — “спорт вне политики”. И, судя по всему, считает это абсолютно нормальным», — сказал Хамитов.