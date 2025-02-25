В Госдуме прокомментировали заявление главы World Athletics

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу открыто признал, что решения спортивных организаций напрямую зависят от политической конъюнктуры, заявил РИА Новости во вторник заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
Ранее президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьян Коу допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в случае подписания мирного договора по Украине.
«Подобные заявления не только обозначают прогнозы на ближайшее будущее, но и раскрывают подлинные причины происходящего в настоящем. Во-первых, глава World Athletics открыто признает, что решения спортивных организаций напрямую зависят от политической конъюнктуры. То есть человек, ответственный за развитие целого вида спорта, фактически заявляет о постоянном нарушении одного из главных спортивных принципов — “спорт вне политики”. И, судя по всему, считает это абсолютно нормальным», — сказал Хамитов.
Он также отметил, что, исходя из этого высказывания, можно сделать вывод, что Коу сам никого запрещать не хотел и был вынужден это сделать по чьему-то указанию.
«Другими словами, он говорит о тотальной несамостоятельности международных спортивных организаций», — считает депутат Госдумы.
Хамитов добавил, что подобное заявление является фактическим саморазоблачением одного из западных спортивных чиновников, ведь он прямым текстом сообщил, почему на самом деле были дискредитированы российские спортсмены.
«Коу мог бы сказать прямо: “Сам я, конечно, как и все мои коллеги, понимаю, что без российских спортсменов мировой спорт невозможен. Но нас заставили плясать под дудку политиков”. Однако, как мы видим, представителям “свободного и демократического” Запада приходится изъясняться эзоповым языком», — заключил парламентарий.