МОК призвал допустить российских спортсменов до отбора на ОИ-2026

«Они не говорят: “Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования”. Но они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх. Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», — заявили в Международном союзе биатлонистов.