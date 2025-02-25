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МОК призвал допустить российских спортсменов до отбора на ОИ-2026

SVT: МОК призвал допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года, сообщило SVT.

«Они не говорят: “Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования”. Но они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх. Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», — заявили в Международном союзе биатлонистов.

В МОК считают, что летняя Олимпиада 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стала успешным прецедентом. Подобную схему собираются реализовать и на зимних Олимпийских играх 2026 года, но для этого федерации должны дать российским и белорусским спортсменам возможность пройти квалификацию.

«Существует мнение, что было бы неплохо применить аналогичную схему в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Однако ситуация на сегодняшний день такова, что членство России и Белоруссии приостановлено, поэтому данный вопрос мы не обсуждаем», — отметил президент союза Олле Далин.

Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в 2022 году отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. По данным источника, МОК четко обозначил свои контакты этими двумя организациями, которые теперь «оказались в трудном положении».