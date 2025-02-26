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Губерниев: «Как бы там ни было, кое за что мы должны сказать Баху спасибо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава МОК Томас Бах заслуживает благодарности за его гуманную позицию по участию российских атлетов на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине.

Источник: Getty Images

В марте пройдут выборы нового главы МОК, а в июне отказавшийся баллотироваться на третий срок Бах сложит свои президентские полномочия. Вместе с этим немец уйдет с должности члена МОК, занимаемой с 1991 года — в среду он подал в отставку, которую принял Исполком.

«Сейчас нам не надо оценивать Томаса Баха. Рано жить воспоминаниями, какими б не были они, как поется в одной советской песне. Мы должны смотреть вперед, а не анализировать работу Баха. Важно, как будем выстраивать отношения с новым президентом МОК и как будем возвращаться.

Бах был зависимой фигурой от политических обстоятельств и так далее. Но кое за что мы должны сказать ему “спасибо”: его позиция не была кровожадной на Олимпийских играх в Токио или в Пекине, как бы там ни было. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».