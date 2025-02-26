Губерниев: «Как бы там ни было, кое за что мы должны сказать Баху спасибо»

В марте пройдут выборы нового главы МОК, а в июне отказавшийся баллотироваться на третий срок Бах сложит свои президентские полномочия. Вместе с этим немец уйдет с должности члена МОК, занимаемой с 1991 года — в среду он подал в отставку, которую принял Исполком.
«Сейчас нам не надо оценивать Томаса Баха. Рано жить воспоминаниями, какими б не были они, как поется в одной советской песне. Мы должны смотреть вперед, а не анализировать работу Баха. Важно, как будем выстраивать отношения с новым президентом МОК и как будем возвращаться.
Бах был зависимой фигурой от политических обстоятельств и так далее. Но кое за что мы должны сказать ему “спасибо”: его позиция не была кровожадной на Олимпийских играх в Токио или в Пекине, как бы там ни было. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».