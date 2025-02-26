МОК принял отставку Томаса Баха. Выборы нового президента организации пройдут через месяц

Беспрецедентные санкции, не имеющие отношения к Олимпийской хартии, — это, безусловно, первое, чем войдет в историю Бах. Также многим наверняка запомнится его сотрудничество с ВОЗ во время пандемии коронавируса и неоднозначная позиция по конфликту на Ближнем Востоке: Израиль при нем не был отстранен от участия в Играх и не подвергся никаким ограничениям.