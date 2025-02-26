МОК принял отставку Томаса Баха. Выборы нового президента организации пройдут через месяц

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) 71-летний Томас Бах уходит в отставку после 34 лет работы в организации. Еще в августе спортивный чиновник заявил, что больше не будет баллотироваться на пост главы организации.
«Томас Бах подал в отставку. Он сделал это на заседании исполнительного комитета после своего заявления на сессии в Париже. Тогда он сообщил, что не будет добиваться продления срока своего президентства, несмотря на призывы членов МОК», — сообщила пресс-служба организации.
Работа Баха в МОК
Бах начал спортивную карьеру в 1970-х как член сборной ФРГ по фехтованию на рапирах. В 1976-м Томас стал олимпийским чемпионом в командном первенстве.
Впервые немец был избран членом МОК в 1991-м, а главой организации стал в 2013-м: сначала на восемь лет, а затем еще на четыре года. Именно с его именем ассоциируется эпоха масштабных санкций против России.
Изначально они были связаны с допинговым скандалом, а сам президент Международного олимпийского комитета, несмотря на колоссальное давление недружественных нам стран, стремился подчеркнуть важность сохранения единства спортивного сообщества. Но после начала событий на Украине Томас выбрал иной путь, мгновенно «переобувшись».
Беспрецедентные санкции, не имеющие отношения к Олимпийской хартии, — это, безусловно, первое, чем войдет в историю Бах. Также многим наверняка запомнится его сотрудничество с ВОЗ во время пандемии коронавируса и неоднозначная позиция по конфликту на Ближнем Востоке: Израиль при нем не был отстранен от участия в Играх и не подвергся никаким ограничениям.
Кто претендует на его место?
Выборы президента МОК запланированы на 20 марта в Греции. На эту должность претендуют семь человек. Среди них — глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Ранее он допустил возвращение российских атлетов до международных соревнований. С похожим тезисом выступал другой кандидат — президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.
Также на должность баллотируются глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Отставка Баха вступит в силу после 23 июня. В этот день он передаст бразды правления своему преемнику.
Егор Сергеев