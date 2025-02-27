Пакуем чемоданы в Милан? Эйфория по поводу допуска россиян к Олимпиаде-2026 может оказаться преждевременной

Наезды МОК на международные федерации, которые не спешат возвращать россиян, и рассказы наших чиновников об интенсивных переговорах по восстановлению отношений с олимпийским движением создали ощущение, что спортивная жизнь вот-вот наладится. Многие полагают, что санкции в прошлом и через 11 с небольшим месяцев на параде открытия Игр-2026 мы гордо пройдем по стадиону «Сан-Сиро» под собственным флагом и в полном составе. Действительно, в современном мире ничего исключать нельзя.
Однако, если посмотреть на ситуацию с допуском внимательнее, станет понятно: поводов для радости пока немного. Западные лоббисты в зимних видах спорта яростно сопротивляются снятию и даже ослаблению санкций, и вероятность возвращения к старым добрым временам большого спорта вне политики к февралю будущего года крайне мала.
Заложники бюрократической машины
Впереди выборы президента МОК (они состоятся в Афинах 20 марта) и завершение зимнего сезона (в середине апреля). До этого времени никаких решений по антироссийским санкциям в спорте точно не будет. Даже в случае мирного соглашения по СВО бюрократическая машина международного комитета и федераций будет проворачиваться очень медленно.
Ключевой станет фигура нового олимпийского лидера. Все семь кандидатов допускают возвращение России, но никто из участников выборной гонки пока не готов вернуть нам флаг в самое ближайшее время. В повестке дня ближайшей сессии МОК «русского вопроса» нет, и на этом уровне он вряд ли будет рассмотрен раньше осени 2025 года. Зимние федерации начнут консультации об ослаблении санкций в олимпийский сезон не раньше июня, несмотря на рекомендации побыстрее включить наших спортсменов в отборочный цикл.
Самым большим затыком для нормализации отношений, безусловно, является временная дисквалификация ОКР, объявленная в сентябре 2023 года за принятие в состав олимпийских советов новых (исторических) территорий. Новый глава ОКР Михаил Дегтярев технично обошел эту проблему, убрав из реестра членов все региональные структуры одним махом.
Однако это вряд ли полностью исключит трения с МОК. Ведь еще до сентября 2023 года Лозанна обвиняла нас в нарушении олимпийского перемирия и попрании хартии. Как будет трактовать этот момент преемник Томаса Баха, не знает никто. Вполне вероятно, от нас потребуют исключить спортсменов из новых регионов из чемпионатов страны. Это тоже можно решить технически (например, двойным зачетом). Но бесцеремонное вмешательство МОК в наши внутренние дела, мягко говоря, напрягает.
Отсутствие флага, помимо прочего, связано с незавершенным конфликтом с ВАДА — этот вопрос обязательно всплывет, если членство в МОК будет восстановлено. И здесь проблемы, скорее всего, придется решать через суд. Учитывая десятилетнюю историю антидопинговых разборок, вероятность успеть к началу Олимпиады-2026 крайне низка.
Максимум, на что мы можем рассчитывать за первые месяцы олимпийского сезона 2025/26, — получить по одной путевке или wild card в каждую из медальных дисциплин. С учетом кошмара Парижа-2024 это немало, но все равно гораздо меньше, чем мы привыкли иметь на зимних Играх. В Пекине в нашей заявке у нас было 212 спортсменов. Сейчас хорошо, если наберется полсотни.
Нас будут «доить» до последнего
Какие же именно санкции в данный момент действуют против российских атлетов и какие из них критично отменить? Если не брать тему с флагом (а в нашем спортивном сообществе вроде есть согласие больше не педалировать этот вопрос и временно согласиться с нейтральным статусом), то самая болезненная проблема — запрет на выступление в командных видах.
В керлинге мы уже гарантированно пролетаем мимо Милана-2026, поскольку пропустили все отборочные турниры. С хоккеем надежда есть, но ИИХФ ждет решения МОК, а МОК ждет решения ИИХФ — когда и как будут выходить из этого порочного круга, пока непонятно. Но точно известно, что в недопуске наших хоккеистов на ближайшие Игры сильно заинтересована Франция, которая может заменить наши сборные и в мужском, и в женском турнирах.
Есть также вопрос по поводу возможных ограничений на эстафеты и коллективные дисциплины. В фигурном катании в командном турнире наших точно не будет, как и в эстафетах в шорт-треке. По поводу эстафет в лыжах, биатлоне, санном спорте, микста в скелетоне и командной комбинации в горных лыжах — пока вопрос.
Для начала нужно хотя бы отменить тотальный бан и получить возможность заявить достаточное количество участников для коллективной дисциплины. В лыжах перспективы можно оценивать как благоприятные — глава FIS высказывался за возвращение россиян. А вот прозападное руководство биатлона и санного спорта будет стоять до последнего, несмотря на давление МОК, которое после смены власти вполне может ослабнуть.
Большая головная боль — политические ограничения, связанные с необходимостью доказывать свою нейтральность, в том числе отсутствие связей с ЦСКА и с «Динамо». Как показывает пример Парижа-2024, это может стать проблемой для многих наших звезд. Но есть надежда, что после подписания мирного соглашения и при новом руководстве МОК эти вопиющие проверки все-таки отменят. Хотя спортивные чиновники заинтересованы как раз в обратном.
Выдача нейтральных статусов — прибыльное дело (до 5000 евро за рассмотрение одного дела) плюс дополнительные рабочие места. Поэтому имеются большие опасения, что здесь нас будут «доить» до последнего, рассказывая при этом про заботу о благополучии спортсменов. Из той же серии — дополнительные проверки на допинг, которых тоже, видимо, не избежать.
В общем, исходя из нынешней ситуации, можно прогнозировать следующее: вероятность появления россиян в Милане-2026 под своим флагом невелика, но в нейтральном статусе отдельные спортсмены выступят. Видимо, среди них будут фигуристы, а также россияне из шорт-трека и конькобежного спорта. С большой вероятностью — представители лыжных дисциплин и сноуборда, а также бобслея со скелетоном, хотя и в небольшом количестве.
Керлинга точно не будет, в ски-альпинизме есть опасность не пройти отбор. За хоккей, биатлон и санный спорт еще предстоит серьезная битва. Конечно, мы верим, что она увенчается успехом. И возвращение госсимволов рано или поздно тоже произойдет. Однако сейчас честнее реально оценивать расклады и не радоваться «победе над МОК» без достаточных на то оснований.
Автор: Олег Шамонаев