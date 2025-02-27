Пакуем чемоданы в Милан? Эйфория по поводу допуска россиян к Олимпиаде-2026 может оказаться преждевременной

В керлинге мы уже гарантированно пролетаем мимо Милана-2026, поскольку пропустили все отборочные турниры. С хоккеем надежда есть, но ИИХФ ждет решения МОК, а МОК ждет решения ИИХФ — когда и как будут выходить из этого порочного круга, пока непонятно. Но точно известно, что в недопуске наших хоккеистов на ближайшие Игры сильно заинтересована Франция, которая может заменить наши сборные и в мужском, и в женском турнирах.