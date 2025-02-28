Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей ОИ 2024 года

Ранее издание Lettre сообщило, что более 100 призеров Олимпиады и Паралимпиады в Париже вернули в оргкомитет медали из-за брака — на наградах появились сколы и ржавчина. Также сообщалось, что Парижский монетный двор уволил трех директоров по производству и качеству. Позднее стало известно, что Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой заменить утратившие свои качества медали Игр в Париже.