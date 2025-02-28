Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей ОИ 2024 года

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, что составляет 4,5% от общего объема выпущенных наград, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее издание Lettre сообщило, что более 100 призеров Олимпиады и Паралимпиады в Париже вернули в оргкомитет медали из-за брака — на наградах появились сколы и ржавчина. Также сообщалось, что Парижский монетный двор уволил трех директоров по производству и качеству. Позднее стало известно, что Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой заменить утратившие свои качества медали Игр в Париже.
«Парижский монетный двор заменил некоторые из медалей и продолжает кампанию по их замене по просьбе спортсменов», — говорится в заявлении монетного двора, который предпочитает называть свои изделия «поврежденными».
Всего было изготовлено 5084 олимпийских медалей диаметром 85 миллиметров и толщиной 9,2 миллиметров.
Олимпиада 2024 года прошла в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил к турниру 15 россиян, отказав в праве на участие многим чемпионам и призерам Игр, прошедшим квалификационный отбор. Решением МОК атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, их награды не отображались в медальной таблице соревнований.