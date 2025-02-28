Чемпион мира Шубенков: «Коу — хитрый парень. Человек минимум 10 лет трудится ради достижения этой цели»

«Коу — хитрый парень, он успевает сделать реверанс всем сторонам, своих подкормит и нам, россиянам, подмигнет. Выборы президента МОК на носу, и он пытается расположить к себе всех. Он реальный кандидат, у него есть все перспективы занять этот пост.



Коу долго шел к этому. Я догадался о его амбициях стать президентом МОК еще в 2014 году, когда впервые лично с ним познакомился. Человек минимум 10 лет трудится ради достижения этой цели. И правильно все делает с западной точки зрения, только мы продолжаем считать его злодеем. Хотя и нам он сейчас умудряется как-то подмигнуть, повторюсь», — цитирует Шубенкова ТАСС.