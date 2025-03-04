США внезапно может принять у себя Олимпиаду-2026. В Италии все еще нет всего необходимого

На этом объекте первые соревнования провели еще в 1928 году, а в киноиндустрии он прославился благодаря фильму о Джеймсе Бонде «Только для ваших глаз». За время своего существования трасса реконструировалась, но проблем меньше не стало. Например, в 2011 году Италия должна была проводить у себя чемпионат мира по бобслею и скелетону, но по техническим причинам турнир принял немецкий Кенигсзе.