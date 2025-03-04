США внезапно может принять у себя Олимпиаду-2026. В Италии все еще нет всего необходимого

До Олимпийских игр-2026 в Италии остался один год, но приготовления к предстоящим соревнованиям все еще идут.
Одной из главных проблем для организаторов прямо сейчас является трасса, на которой будут выступать саночники, бобслеисты и скелетонисты. Идея провести розыгрыш медалей в этих видах спорта на Эудженио Монти вызывала скепсис еще на стадии заявки, но итальянцы все равно победили.
На этом объекте первые соревнования провели еще в 1928 году, а в киноиндустрии он прославился благодаря фильму о Джеймсе Бонде «Только для ваших глаз». За время своего существования трасса реконструировалась, но проблем меньше не стало. Например, в 2011 году Италия должна была проводить у себя чемпионат мира по бобслею и скелетону, но по техническим причинам турнир принял немецкий Кенигсзе.
Когда стало ясно, что Игры-2026 состоятся в Милане и Кортине д’Ампеццо, тут же выяснилось, что заниматься обновлением трассы Эудженио Монти — не очень выгодная история как с финансовой точки зрения, так и с экологической. В итоге для подстраховки организаторы начали искать возможные варианты для переноса соревнований в другое место.
«Мы уже работаем над изучением всех возможных решений. Мы проанализируем альтернативы с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, прежде чем представить выбор нашему совету для окончательного утверждения», — приводит слова главы оргкомитета Игр Джованни Малаго Reuters.
Среди кандидатов были: Австрия, Германия, Швейцария, Франция. Свою помощь была готова оказать и Россия. Главным претендентом на проведение олимпийских соревнований стал Инсбрук, но затем локация сменилась на американский Лейк-Плэсид. А ведь в соседних в Италией странах есть трассы, которые не уступают по качеству той, что находится в США. Тем не менее, появилось объяснение, почему турнир в 2026-м теоретически может пройти там.
«Мы проверили все доступные площадки, и единственной, которая была готова без необходимости инвестиций и могла принять нас в последнюю минуту — Лейк-Плэсид. Вот почему это план Б, но мы действительно намерены оставаться в Кортине как можно дольше», — заявил BBC Sport Андреа Варнье, генеральный директор Milan-Cortina 2026.
Пока итальянцы намерены сделать все, чтобы бобслеисты, скелетонисты и саночники выступили в рамках Игр в Кортине, хотя изначально никто не хотел вкладываться в реконструкцию трассы. Когда пошли разговоры о проведении турнира за пределами страны, дело сдвинулось с места. Никто в стране не захотел столкнуться с язвительными разговорами, что в Италии не могут нормально организовать Олимпиаду. Было принято решение строить новую санно-бобслейную трассу на месте старой.
Рискованная затея вызвала недовольства экологических организаций, местных жителей и политической оппозиции. В Кортине д’Ампеццо устроили акцию протеста. Несмотря на это, стройка под руководством компании Simico все равно началась. Специалисты работают без пауз в несколько смен. Планируется, что в конце марта 2025-го будет проведен тест для понимания, пригодна ли новая площадка для спортсменов. Если объект не будет готов, соревнования, с большой долей вероятности, перенесут в Лейк-Плэсид.
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Ходят слухи, что завершено менее 10 процентов работ, а ряд олимпийских объектов еще не начат. Также поговаривают, что шесть из десяти площадок не прошли проверку и треть работ закончат уже после Игр. Звучит тревожно, но в Simico все отрицают. Там заявили, что график соблюдается, а некоторые проекты даже опережают его. Санно-бобслейную трассу также обещают сдать в оговоренный срок. Благо, ждать осталось несколько недель.
Виктория Дмитриева