«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.
Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту», — приводит слова Уайлда РИА Новости.
Выступавший за Россию американец Уайлд: «Не думаю, что Трампа волнуют российские спортсмены»
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп будет стремиться к снятию бана с российского спорта.
«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.