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Выступавший за Россию американец Уайлд: «Не думаю, что Трампа волнуют российские спортсмены»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп будет стремиться к снятию бана с российского спорта.

Источник: РИА "Новости"

«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.

Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту», — приводит слова Уайлда РИА Новости.