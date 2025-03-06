Выступавший за Россию американец Уайлд: «Не думаю, что Трампа волнуют российские спортсмены»

«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.



Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту», — приводит слова Уайлда РИА Новости.