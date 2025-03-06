Михаил Дегтярёв: не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями

«Поддержим наших атлетов в любой ситуации. На Олимпийском собрании я обратился к его участникам с речью, лейтмотивом которой стала мысль, что мы не должны создавать дополнительные препятствия своим же спортсменам.



Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.