Глава МОК Бах: «В России меня называют нацистом»

«Мы очень хорошо сотрудничали с ним в вопросе зимних Олимпийских игр в Сочи — как и с каждым правительством, каждым главой государства принимающей страны. Так было и позже с главами государств и правительствами в Бразилии, Южной Корее, Японии, Китае и, наконец, с Эммануэлем Макроном и французским правительством.



Однако вскоре после Игр в Сочи стало известно о государственном спонсировании допинга в России, что серьезно испортило отношения. Наши действия после начала СВО на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Sport24) отношения с Россией теперь не только полностью заморожены, но и изменились на абсолютно противоположные. С тех пор в России меня называют нацистом», — заявил 71-летний Бах.