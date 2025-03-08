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Глава МОК Бах: «В России меня называют нацистом»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью RND коснулся темы своих отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Сайт МОК

«Мы очень хорошо сотрудничали с ним в вопросе зимних Олимпийских игр в Сочи — как и с каждым правительством, каждым главой государства принимающей страны. Так было и позже с главами государств и правительствами в Бразилии, Южной Корее, Японии, Китае и, наконец, с Эммануэлем Макроном и французским правительством.

Однако вскоре после Игр в Сочи стало известно о государственном спонсировании допинга в России, что серьезно испортило отношения. Наши действия после начала СВО на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Sport24) отношения с Россией теперь не только полностью заморожены, но и изменились на абсолютно противоположные. С тех пор в России меня называют нацистом», — заявил 71-летний Бах.

В августе 2024 года Бах сообщил, что не будет переизбираться на новый срок главы организации и покидает пост 12 лет президентства. Выборы нового главы МОК состоятся 20 марта в Афинах.