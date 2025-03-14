Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций ЕС

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — написал Дегтярев.