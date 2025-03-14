Кандидата в президенты МОК Коу уличили в коррупции. До выборов — меньше недели

Шокирующее разоблачение может перевернуть ход выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). По информации Breaknews, глава World Athletics Себастьян Коу пять лет назад получил 1,2 миллиона долларов за лоббирование кроссовок Nike.
Взятка
Согласно опубликованным данным, в 2020 году Коу получил взятку за изменения в регламенте организации и лоббирование новых кроссовок, используя которые атлеты ставили многочисленные рекорды в беговых дисциплинах. Выплаты, суммарно превышающие 1,2 миллиона долларов, совпадали с ключевыми моментами в процессе принятия решений относительно легальности моделей Vaporfly и Alphafly от Nike.
Споры разгорелись после того, как легендарный кенийский бегун Элиуд Кипчоге преодолел в них марафонскую дистанцию 42,2 километра менее чем за два часа в октябре 2019-го. Хотя этот рекорд был официально не признан, он продемонстрировал технологический прорыв Alphafly, вызвав массу дискуссий.
Может ли скандал повлиять на выборы?
Коу считается главным претендентом на победу в выборах президента МОК. Его сторонники утверждают, что опубликованная информация — не более чем «очернительная кампания».
При этом, по мнению критиков, обвинения во взяточничестве вызовут серьезные этические вопросы относительно его способности возглавить олимпийское движение. Сам Себастьян пока никак не прокомментировал расследование.
Кто еще претендует на место главы МОК
Выборы президента МОК запланированы на 20 марта в Греции. На эту должность претендуют семь человек. Среди них, помимо Коу, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Коу считается главным русофобом среди всех кандидатов. Десять лет с Себастьяном наши легкоатлеты провели в жутком притеснении, и никакого желания идти навстречу со стороны британца никогда не было. Недавно он смягчил риторику в отношении российских спортсменов, однако верить ему едва ли стоит. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
«Могу сказать, что для нас точно не очень хорошо, если изберут Коу, который считается в данный момент одним из наиболее ярких претендентов. Ведь по своей деятельности в Международной федерации легкой атлетики он нас совсем не жалует», — сказала она «СЭ».
Егор Сергеев