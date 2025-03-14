Кандидата в президенты МОК Коу уличили в коррупции. До выборов — меньше недели

«Могу сказать, что для нас точно не очень хорошо, если изберут Коу, который считается в данный момент одним из наиболее ярких претендентов. Ведь по своей деятельности в Международной федерации легкой атлетики он нас совсем не жалует», — сказала она «СЭ».