Геннадий Головкин провел важную встречу в Саудовской Аравии

«Федерация World Boxing сосредоточена на ключевых аспектах и приортетах работы. Укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами играет в этом важную роль, и сегодняшняя встреча подтверждает, что наши цели и ценности находят поддержку. Многие страны заинтересованы в устойчивом развитии бокса, и мы рады, что Саудовская Аравия присоединилась к World Boxing — это значимый шаг для продвижения нашего вида спорта в странах исламского мира. Как председатель Олимпийской комиссии World Boxing я прилагаю все усилия для достижения нашей главной цели — сохранить бокс в программе Игр», — озвучил Головкин.