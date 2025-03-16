Олимпийский чемпион дал совет главе МОК после обвинений в адрес России

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.