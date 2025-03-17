Один из них придет на смену Баху. Главное о кандидатах на пост президента МОК

Бэкграунд. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1 500 м, первое золото завоевал в Москве, куда приехал в нейтральном статусе — Великобритания официально бойкотировала Игры-1980. После окончания карьеры попробовал свои силы в политике, но вернулся в спорт — возглавил подготовку к Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В 2007 году был избран вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, сейчас — World Athletics). Спустя восемь лет возглавил организацию, но сумел выйти сухим из воды, когда вскоре после избрания разгорелся крупнейший в истории легкой атлетики допинговый скандал. В МОК пришел в 2020 году, до этого ему отказывали в участии в выборах из-за конфликта интересов — Коу занимал руководящий пост в спортивной консалтинговой компании.