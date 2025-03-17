Бах заявил, что в вопросе возвращения российских спортсменов нет никаких результатов

«Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне, не на моем уровне или на уровне исполкома, но на рабочем уровне контакты всегда поддерживались, — сказал Бах. — По этому поводу нечего сообщать, на рабочем уровне не может быть никаких результатов. Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам. В олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии, и не приветствуются все, кто ее не соблюдает. Мяч на стороне Олимпийского комитета России».