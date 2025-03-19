Голосовые надстройки: что надо знать о выборах президента МОК

Аутсайдером голосования в Коста-Наварино можно считать Элиаша, у которого слабые позиции не только в МОК, но и в собственной лыжной федерации: им сильно недовольны норвежцы. Лаппартьян — еще один соратник Баха, но очевидно, что немецкий функционер «поставил на другую лошадь». Вряд ли в ходе голосования какую-то роль сыграет официально озвученная предвыборная программа. Но, судя по тому, что говорилось во время презентаций в январе, Ватанабэ предлагает слишком радикальные для геронтократов из Лозанны реформы. Аль-Хусейн, наоборот, слишком осторожен. А возможное избрание Самаранча-младшего многими воспринимается как шаг назад — отступление пусть и в славное, но всё-таки в прошлое. Хотя здесь возможны самые неожиданные расклады, поскольку речь не только о большой власти и больших деньгах, но и об антикризисном управлении махиной, переживающей не лучшие времена.