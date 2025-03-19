Бах заплакал во время речи по случаю избрания почетным президентом МОК

КОСТА-НАВАРИНО /Греция/, 19 марта. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах со слезами на глазах прокомментировал свое избрание на должность почетного президента организации. С речью он выступил во время 144-й сессии МОК в Греции, где был пожизненно наделен этим статусом.
«За эти 12 лет я ничем не пожертвовал, я благодарен, что после карьеры спортсмена я получил возможность оставаться преданным спорту, — сказал Бах и заплакал. — Я благодарен, что вы позволили мне вернуть спорту то, что я получил от олимпийского движения. Моя золотая медаль изменила мою жизнь, и на посту главы МОК у меня была возможность помочь другим изменить свою жизнь».
«Вот почему вы видите очень счастливого человека, — добавил он, вытирая слезы. — Я отдал олимпийскому движению все, что мог. Время для нового лидера».
Бах отметил, что новый президент всегда сможет обратиться к нему за советом. «Он может позвонить мне даже посреди ночи. Не знаю, смогу ли я ему ответить — вы знаете, я люблю восьмичасовой сон, — но я буду готов дать совет в любое время», — отметил он.
Выборы президента МОК пройдут 20 марта, новый глава организации сменит Баха 24 июня.
Баху 71 год, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок. На пост президента МОК претендуют глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.