Бах заплакал во время речи по случаю избрания почетным президентом МОК

«За эти 12 лет я ничем не пожертвовал, я благодарен, что после карьеры спортсмена я получил возможность оставаться преданным спорту, — сказал Бах и заплакал. — Я благодарен, что вы позволили мне вернуть спорту то, что я получил от олимпийского движения. Моя золотая медаль изменила мою жизнь, и на посту главы МОК у меня была возможность помочь другим изменить свою жизнь».