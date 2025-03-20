Тарпищева переизбрали членом МОК

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до 31 декабря 2028 года.
Выборы прошли в четверг в Греции на 144-й сессии МОК. Члены МОК переизбирались с учетом возрастного ценза на момент окончания срока (80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты).
Тарпищеву 77 лет. Он является членом МОК с 1994 года. С 1999 года занимает пост президента Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года — Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России», ФТР). В 2024 году был переизбран на новый четырехлетний срок.
Под его руководством российские теннисисты трижды становились победителями Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021). Тарпищев стал пятым капитаном в истории, которому удалось выиграть Кубок Дэвиса не менее трех раз. В 2021 году сборная России впервые в истории выиграла командный турнир ATP Cup. В 1997—2014 годах также был капитаном женской сборной России. В течение этого периода российские теннисистки четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008) выиграли Кубок Федерации (сейчас — Кубок Билли Джин Кинг).
Тарпищев отмечен рядом наград и почетных спортивных званий. В 1966 году он стал мастером спорта по теннису. В 1981 году получил звание заслуженного тренера РСФСР, а в 1985 году стал заслуженным тренером СССР. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2018) и II (2022) степеней; орденами Почета (1994) и Дружбы (2017). В 2011 году получил награду Golden Achievement, присуждаемую Международным теннисным залом славы и Международной федерацией тенниса (ITF) за значительный вклад в развитие тенниса.