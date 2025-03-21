Лукашенко надеется на уход от политизации и дискриминации в мировом спорте

Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК. Выборы главы организации прошли в четверг на курорте Коста-Наварино (Греция) на 144-й сессии МОК. Ковентри станет десятым президентом МОК. Действующий глава комитета Томас Бах сложит свои полномочия 23 июня 2025 года.
«Уверен, что избрание одной из самых ярких ваших соотечественниц на такой высокий и ответственный пост поможет вернуть в число приоритетов деятельности международного олимпийского движения уважение, взаимопонимание и мирное сосуществование между народами, сохранение человеческого достоинства, а также уход от глобальной политизации спорта и дискриминации спортсменов», — приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Он выразил надежду, что «при содействии Кирсти Ковентри и реализации совместных проектов и программ мы воспитаем не одно поколение молодых талантливых атлетов, которые откроют новые спортивные высоты и засияют яркими звездами рекордов на спортивном небосводе».