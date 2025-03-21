Лукашенко надеется на уход от политизации и дискриминации в мировом спорте

«Уверен, что избрание одной из самых ярких ваших соотечественниц на такой высокий и ответственный пост поможет вернуть в число приоритетов деятельности международного олимпийского движения уважение, взаимопонимание и мирное сосуществование между народами, сохранение человеческого достоинства, а также уход от глобальной политизации спорта и дискриминации спортсменов», — приводятся в сообщении слова Лукашенко.