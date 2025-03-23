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«Больших изменений в нашу пользу не будет». Фетисов — о новом президенте МОК

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о назначении Кирсти Ковентри президентом МОК.

Источник: Чемпионат.com

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет 10-м президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.

— Поможет ли нам избрание Ковентри президентом МОК вернуться с флагом и гимном?

— Я очень надеюсь, но сильно сомневаюсь, что это случится из-за смены президента. Может быть, это произойдёт в контексте других политических решений. Хочу обманываться, но, мне кажется, больших изменений в нашу пользу от этого не будет. Поздравляю её с избранием и предлагаю ей не выставлять других вариантов, кроме нашего возвращения с флагом и гимном", — цитирует Фетисова Sport24.