«Больших изменений в нашу пользу не будет». Фетисов — о новом президенте МОК

— Я очень надеюсь, но сильно сомневаюсь, что это случится из-за смены президента. Может быть, это произойдёт в контексте других политических решений. Хочу обманываться, но, мне кажется, больших изменений в нашу пользу от этого не будет. Поздравляю её с избранием и предлагаю ей не выставлять других вариантов, кроме нашего возвращения с флагом и гимном", — цитирует Фетисова Sport24.