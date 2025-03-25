Россия все ближе к возвращению на Олимпиаду? Даже организаторы ОИ-2026 говорят об этом

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что спортсмены из России смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он — далеко не единственный политик, который публично поддерживает возвращение России в мировой спорт. Недавно на эту тему высказалась и новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Что сказал Сальвини?
Политик выступил перед журналистами на открытии трассы для бобслея, скелетона и санного спорта в Кортина-д’Ампеццо, где пройдут олимпийские соревнования. По его мнению, Игры должны объединять, а не разобщать, поэтому он надеется увидеть как российских, так и украинских спортсменов на Олимпиаде-2026.
«Сейчас идут мирные переговоры, а олимпийский дух должен сближать людей и спортсменов. И я надеюсь, что Игры 2026 года станут первыми, где мы увидим украинских и российских спортсменов, спускающихся по склонам. Моя цель — добиться, чтобы итальянское правительство большинством голосов поддержало инициативу о том, что Европа должна стать главным посредником мира», — приводит слова Сальвини AFP.
Как идет процесс возвращения российских спортсменов?
Слова Сальвини имеют вес: он занимает важные посты в правительстве и участвует в организации Олимпиады. Однако он не единственный, кто поддерживает участие России в международных соревнованиях. Недавно об этом говорила и президент МОК Кирсти Ковентри.
«Что касается возможного возвращения россиян, я считаю, что в итоге нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из стран, участвующих в конфликтах. Во всем мире происходит множество конфронтаций, и некоторые из них на моем континенте. Нам нужно собраться всем олимпийским движением и очень серьезно поговорить, как мы собираемся справляться с растущим числом конфликтов и как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов из этих стран», — сказала Ковентри на одной из пресс-конференций.
В конце февраля шведский канал SVT заявил, что МОК призвал спортивные федерации допустить российских атлетов к отбору на предстоящую Олимпиаду. По данным источника, Международный олимпийский комитет направил соответствующие письма в Международный союз биатлонистов (IBU) и в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS). Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) с определенными ограничениями допустил россиян к олимпийской квалификации.
В Париже русских видеть не хотели
Эта ситуация контрастирует с настроениями перед Олимпиадой-2024 в Париже. Тогда организаторы и официальные лица открыто выступали против участия российских спортсменов, включая мэра французской столицы Анн Идальго.
«Мы не можем игнорировать события на Украине. Поэтому я считаю, что россияне и белорусы не должны приезжать в Париж», — заявляла Идальго.
В результате на Играх в Париже выступили лишь 15 российских атлетов, причем только в нейтральном статусе.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Егор Сергеев