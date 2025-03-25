Россия все ближе к возвращению на Олимпиаду? Даже организаторы ОИ-2026 говорят об этом

«Что касается возможного возвращения россиян, я считаю, что в итоге нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из стран, участвующих в конфликтах. Во всем мире происходит множество конфронтаций, и некоторые из них на моем континенте. Нам нужно собраться всем олимпийским движением и очень серьезно поговорить, как мы собираемся справляться с растущим числом конфликтов и как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов из этих стран», — сказала Ковентри на одной из пресс-конференций.