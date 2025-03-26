В Венгрии объяснили, почему не допустили санкций ЕС в адрес ОКР

БУДАПЕШТ, 26 мар — РИА Новости. Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.
«Спорт следует использовать не для обострения конфликтов, а для их разрешения и восстановления мира между народами. Именно поэтому мы ранее не допустили включения Олимпийского комитета России и российских спортивных клубов в санкционный список ЕС», — написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Он подчеркнул, что Венгрия «находится в авангарде разделения спорта и геополитики», и напомнил, что российские пловцы смогли принять участие в чемпионате мира по плаванию в Будапеште в декабре 2024 года, российская команда также примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию в венгерской столице в последние выходные марта.
«Смешение спорта и геополитических конфликтов для венгров неприемлемо. Жертвами этого в 1984 году стали многие венгерские спортсмены, поэтому у нас всегда возникают плохие воспоминания, когда спортсменов отстраняют от мировых соревнований или Олимпийских игр», — отметил Сийярто.
Ранее Сийярто назвал унизительным допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе и подчеркнул, что Россия всегда завершает Олимпийские игры в топе медального зачета, если российских спортсменов туда допускают.