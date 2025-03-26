В Венгрии объяснили, почему не допустили санкций ЕС в адрес ОКР

Он подчеркнул, что Венгрия «находится в авангарде разделения спорта и геополитики», и напомнил, что российские пловцы смогли принять участие в чемпионате мира по плаванию в Будапеште в декабре 2024 года, российская команда также примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию в венгерской столице в последние выходные марта.