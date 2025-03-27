Парламент Казахстана принял закон о запрете содержания легионеров за счет госбюджета

Документ также предусматривает осуществление в первоочередном порядке финансирования спорта высших достижений, регламентацию деятельности Национальной организации спортивной медицины и реабилитации. Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта, местные власти получат право регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.