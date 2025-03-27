Парламент Казахстана принял закон о запрете содержания легионеров за счет госбюджета

АСТАНА, 27 марта. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, которые вводят запрет на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета.
«Законом предусматривается введение следующих новелл: формирование приоритетных видов спорта по результатам выступлений национальных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх; изменение статуса республиканских и региональных спортивных федераций на национальные спортивные федерации; запрет на финансирование за счет бюджетных средств спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан», — говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.
Документ также предусматривает осуществление в первоочередном порядке финансирования спорта высших достижений, регламентацию деятельности Национальной организации спортивной медицины и реабилитации. Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта, местные власти получат право регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.
После принятия парламентом закон о поправках по вопросам физической культуры и спорта поступит на подпись президенту Казахстана.