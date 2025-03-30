Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком Министерства спорта России

25 марта Едешко исполнилось 80 лет, в 1972 году он стал победителем Олимпийских игр. На его счету также бронзовая медаль Олимпиады 1976 года. Он является чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1971, 1979). В составе московского ЦСКА Едешко выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал восьмикратным чемпионом СССР. Он также работал ассистентом главного тренера сборной СССР на чемпионате мира 1982 года, где советская команда одержала победу. Под руководством Едешко ЦСКА стал чемпионом России 1992 года.