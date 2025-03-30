Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком Министерства спорта России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министр спорта России Михаил Дегтярев наградил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину почетным знаком организации «Отличник физической культуры и спорта». Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.
Аналогичная награда была вручена олимпийскому чемпиону Ивану Едешко.
Овечкиной 19 марта исполнилось 75 лет. В составе сборной СССР она выиграла Олимпийские игры 1976 и 1980 годов. В составе московского «Динамо» Овечкина завоевала серебряные (1977) и дважды бронзовые (1978, 1979) медали чемпионатов СССР. Ранее она была награждена орденом «Знак Почета» (1976), орденом Дружбы народов (1980), орденом Дружбы (1998) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Татьяна Овечкина является матерью Александра Овечкина — нападающего и капитана «Вашингтона». На счету россиянина 889 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки, в активе которого 894 заброшенные шайбы.
25 марта Едешко исполнилось 80 лет, в 1972 году он стал победителем Олимпийских игр. На его счету также бронзовая медаль Олимпиады 1976 года. Он является чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1971, 1979). В составе московского ЦСКА Едешко выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал восьмикратным чемпионом СССР. Он также работал ассистентом главного тренера сборной СССР на чемпионате мира 1982 года, где советская команда одержала победу. Под руководством Едешко ЦСКА стал чемпионом России 1992 года.