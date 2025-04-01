Свищев вступился за Губерниева, несмотря на его позицию по Касаткиной

«Есть четкое определение, кто такие иноагенты, Губерниев под это определение не подходит. Он всегда выступал за российский спорт, сейчас является советником министра спорта. И обвинения в иноагентстве беспочвенны», — сказал Свищев. «Касаткина приняла свое решение. Не слышал ни одного ее высказывания в адрес наших руководителей и государства. К смене спортивного гражданства надо относиться с пониманием. Трагедии никакой нет. Может быть, у нее были личные мотивы, семейные или профессиональные. Многие иностранцы получают гражданство РФ, и почему-то мы к этому спокойно относимся. Жалко, конечно. Все-таки Касаткина — воспитанница российской школы. Но свято место пусто не бывает — на ее место придут молодые теннисистки, которые смогут ее достойно заменить», — добавил собеседник агентства.