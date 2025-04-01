Свищев вступился за Губерниева, несмотря на его позицию по Касаткиной

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости вступился за Дмитрия Губерниева, заявив, что его не стоит ни в чем обвинять, несмотря на позицию комментатора по вопросу смены российской теннисисткой Дарьей Касаткиной спортивного гражданства.
В субботу Касаткина заявила, что получила вид на жительство в Австралии и в дальнейшей профессиональной карьере будет представлять эту страну. Губерниев спровоцировал бурную дискуссию в Telegram-канале после комментариев о теннисистке.
«Есть четкое определение, кто такие иноагенты, Губерниев под это определение не подходит. Он всегда выступал за российский спорт, сейчас является советником министра спорта. И обвинения в иноагентстве беспочвенны», — сказал Свищев. «Касаткина приняла свое решение. Не слышал ни одного ее высказывания в адрес наших руководителей и государства. К смене спортивного гражданства надо относиться с пониманием. Трагедии никакой нет. Может быть, у нее были личные мотивы, семейные или профессиональные. Многие иностранцы получают гражданство РФ, и почему-то мы к этому спокойно относимся. Жалко, конечно. Все-таки Касаткина — воспитанница российской школы. Но свято место пусто не бывает — на ее место придут молодые теннисистки, которые смогут ее достойно заменить», — добавил собеседник агентства.
Касаткина — бывшая первая ракетка России, победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в настоящее время она занимает 12-е место в мировом рейтинге. В составе сборной России теннисистка побеждала на командных турнирах различного уровня, в том числе в 2021 году — в Финале Кубка Билли Джин Кинг.