Головкин встретился с главой НОК Катара. Что обсудили

Участниками официального мероприятия также стали генеральный директор ОСА, президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев и президент Казахстанской федерации водных видов спорта Нурлан Жакупов.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия между ОСА и Казахстаном в развитии олимпийского движения и реализации совместных проектов, включая организацию в этом году Континентального форума спортсменов в Астане.
Стоит отметить, что в предстоящем мероприятии примут участие представители спортивных комиссий из 45 стран Азии, а также руководители Международного Олимпийского комитета (МОК) и ОСА.
Особое внимание стороны уделили расширению сотрудничества между НОК Казахстана и Катара, а также взаимодействию World Aquatics с Казахстанской федерацией водных видов спорта.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность развитию международного спортивного сотрудничества и договорились о дальнейших шагах по реализации намеченных инициатив.