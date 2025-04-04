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Головкин встретился с главой НОК Катара. Что обсудили

В Астане президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел официальную встречу с главой НОК Катара, вице-президентом Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов шейхом Джоаном Бин Хамадом Бин Халифой Аль-Тани, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: olympic.kz

Участниками официального мероприятия также стали генеральный директор ОСА, президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев и президент Казахстанской федерации водных видов спорта Нурлан Жакупов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия между ОСА и Казахстаном в развитии олимпийского движения и реализации совместных проектов, включая организацию в этом году Континентального форума спортсменов в Астане.

Стоит отметить, что в предстоящем мероприятии примут участие представители спортивных комиссий из 45 стран Азии, а также руководители Международного Олимпийского комитета (МОК) и ОСА.

Особое внимание стороны уделили расширению сотрудничества между НОК Казахстана и Катара, а также взаимодействию World Aquatics с Казахстанской федерацией водных видов спорта.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность развитию международного спортивного сотрудничества и договорились о дальнейших шагах по реализации намеченных инициатив.