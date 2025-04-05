Россия и Белоруссия планируют провести 950 спортивных мероприятий

«Белорусские и российские спортсмены находятся под санкциями. Это в меньшей мере коснулось тенниса», — заметил дипломат. Он подчеркнул, что и белорусские, и российские теннисисты и теннисистки играют в профессиональных турнирах ATP и WTA, при этом выступают успешно. Грызлов пояснил, что международные соревнования по теннису были бы просто неинтересными без спортсменов из России и Белоруссии.