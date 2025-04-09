МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. МОК ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил спортивный директор организации Кит Макконнел.
«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности. Объясняем, как это работает на практике. Есть хорошее понимание работы этих протоколов в летних видах спорта», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.
По словам Макконнела, сейчас дискуссии продолжаются. Так, уже принято решение об участии представителей России и Белоруссии в ски-альпинизме, планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. Кроме того, идут переговоры с другими зимними федерациями.
Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо. Как ранее сообщал шведский телеканал SVT, МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям этой олимпиады.
После начала спецоперации российских атлетов отстранили от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории страны не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении некоторых условий.