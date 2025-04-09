МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России на Олимпиаду-2026

«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности. Объясняем, как это работает на практике. Есть хорошее понимание работы этих протоколов в летних видах спорта», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.