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Работа над возвращением российских атлетов идет гладко, заявил спортдир МОК

Макконнелл: возвращение атлетов из РФ к мировым соревнованиям идет без проблем.

Источник: Imago/TASS

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Возвращение российских атлетов к международным соревнованиям идет «гладко и без каких-либо проблем», заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

«По поводу нейтральных атлетов: мы следуем примеру Олимпиады в Париже, где их возвращение прошло без каких-либо проблем. Количество летних федераций, которые допускают российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, постоянно увеличивается. Наша позиция остается прежней с начала 2023 года — МОК по требованию атлетов и акционеров установил рекомендованные протоколы возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, наш фундаментальный принцип — атлеты не должны страдать от действий правительств. После принятия наших решений возвращение идет гладко и без каких-либо проблем», — сказал Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.