Работа над возвращением российских атлетов идет гладко, заявил спортдир МОК

«По поводу нейтральных атлетов: мы следуем примеру Олимпиады в Париже, где их возвращение прошло без каких-либо проблем. Количество летних федераций, которые допускают российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, постоянно увеличивается. Наша позиция остается прежней с начала 2023 года — МОК по требованию атлетов и акционеров установил рекомендованные протоколы возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, наш фундаментальный принцип — атлеты не должны страдать от действий правительств. После принятия наших решений возвращение идет гладко и без каких-либо проблем», — сказал Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.