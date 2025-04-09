Тарасова ответила директору МОК: «По закону мы должны выступать на Олимпиаде. Почему мы до сих пор отстранены?»

В среду Макконнелл сообщил, что МОК ведет переговоры с международными федерациями по зимним видам спорта по допуску россиян до Олимпиады-2026.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к участию в олимпийском отборе в нейтральном статусе.
— Как вы думаете, слова спортивного директора МОК о допуске россиян помогут нашим спортсменам получить допуск до Олимпиады?
— Я надеюсь. Почему мы до сих пор отстранены? Получается, что это не зависит от того, что говорит он или нет. Это решает какая‑то группа людей. Хочется верить, но по закону мы должны выступать на Олимпийских играх. Нам и так сорвали подготовку к ним, потому что мы должны были выступать по несколько человек в каждом виде. В фигурном катании должны были выступать по три номера в каждом виде, а будем по одному. Они нас просто убивают. Кто за это будет отвечать?
— Верите, что спортсменов допустят до Олимпиады‑2026?
— Они обязаны нас допустить, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».