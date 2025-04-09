Тарасова ответила директору МОК: «По закону мы должны выступать на Олимпиаде. Почему мы до сих пор отстранены?»

— Я надеюсь. Почему мы до сих пор отстранены? Получается, что это не зависит от того, что говорит он или нет. Это решает какая‑то группа людей. Хочется верить, но по закону мы должны выступать на Олимпийских играх. Нам и так сорвали подготовку к ним, потому что мы должны были выступать по несколько человек в каждом виде. В фигурном катании должны были выступать по три номера в каждом виде, а будем по одному. Они нас просто убивают. Кто за это будет отвечать?