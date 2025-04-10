Губерниев заявил, что допуск россиян на Олимпийские игры-2026 будет тяжелым и болезненным

«Я думаю, что это в основном слова. Если и будет допуск, то крайне тяжелый, болезненный и единичный. В любой случае, никаких подвижек не будет до того момента, пока не увенчаются успехом переговоры на самую главную тему, о которой говорят во все мире. Не надо очень много ждать от слов этих людей», — сказал Губерниев «СЭ».