Минспорт разрабатывает кодекс этики российского спорта, заявил Дегтярев

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о разработке кодекса этики российского спорта, который будет принят в ближайшие недели.
В четверг в ММПЦ «Россия Сегодня» проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».
«Нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта. Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимал, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб — это важно», — заявил Дегтярев на круглом столе по видеосвязи.
Министр спорта также привел выдержку из будущего кодекса: «Всегда остаемся патриотами России и помним, что все мы вместе и каждый по отдельности бережем честь своей команды, школы, города и великой России».