Минспорт разрабатывает кодекс этики российского спорта, заявил Дегтярев

«Нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта. Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимал, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб — это важно», — заявил Дегтярев на круглом столе по видеосвязи.