Медальный зачет Олимпиады-2026. Кто выиграет и какой будет Россия?

Время в XXI веке летит все быстрее — до следующих Олимпийских игр осталось всего 300 дней, или 10 месяцев. Вокруг приезда россиян в Милан и Кортину-д’Ампеццо сплошной горный туман — допустят ли, кого, не откажемся ли сами. Тем не менее Олимпиада как главное событие двухлетия не может нас не интересовать — как показало время, альтернативы ей не нашлось.
«СЭ» внимательно следил за чемпионатами мира по зимним видам спорта 2025 года. И представляет вашему вниманию, пожалуй, самый подробный медальный прогноз Олимпиады из возможных — на основе результатов предолимпийских чемпионатов мира в каждой из более чем 100 дисциплин. Или, если угодно, не прогноз, а расклад сил. Также мы оценим шансы России при разных сценариях допуска, от пессимистичного до оптимистичного.
Кто в топе медального зачета?
Кратко о методике подсчета. На Олимпиаде-2026 будут разыгрываться 116 комплектов медалей. Почти в каждой дисциплине в 2025 году прошел чемпионат мира. Исключение — мужской и женский ЧМ по хоккею, дабл-микст в керлинге и командный чемпионат мира в фигурном катании (но он очень условно напоминает олимпийский командный турнир).
Мы сложили медали каждой страны на 12 чемпионатах мира — и получилась общая медальная таблица. Вот она.
Что обращает на себя внимание?
— Лидерство Норвегии остается в тех же рамках, что и в Пекине-2022 (тогда было 16 золотых против 12 у ближайших преследователей, немцев). Тем не менее интрига в медальном зачете может закрутиться. Норвегию поразила странная эпидемия завершения карьер — на пенсию еще до Милана собрались биатлонисты братья Бе, двоеборец Риибер и лыжница Йохауг. Плюс скандал в сборной по прыжкам с трамплина с читерством с костюмами, способный нанести финансовый и моральный удар. Плюс отсутствие россиян в мужских лыжах. Каждый из этих факторов притянут — наверняка кто-то из предпенсионеров передумает, а россиянам никто не гарантировал лыжное золото. Но короновать норвежскую спортивную монархию рановато.
— Исчезновение Китая, который после триумфальной домашней Олимпиады и четвертого места в командном зачете (Томас Бах тогда на закрытии объявил Китай зимней спортивной супердержавой), кажется, забил на свой зимний спорт. Вместо девяти золотых медалей — 0, при нескольких серебряных и бронзовых. Также нет России — по золоту мы в последние годы не блещем, но по общему числу наград были вторыми недалеко от норвежцев. Этот улов достался другим.
— Кто на коне? Швейцарцы — вроде бы очевидно, что за счет горных видов спорта, но редко им удается их так здорово выкосить, причем четыре победы одержаны во фристайле, а еще швейцарцы играли в финалах обоих чемпионатов мира по керлингу.
— Неугомонные американцы продолжают бороться за разнообразие во всем, в том числе в медалеемких видах спорта. В этом году они добрались до биатлона и лыж, не забывают о бобслее, забрали почти все фигурное катание, традиционно хороши в сноуборде и фристайле. Если бы первое место командного зачета присуждалось за число видов спорта, где омедалены твои сборники, США стали бы первыми.
— Всего золотые награды ОИ могут взять 19 стран, любые — 25. Из постсоветских — Казахстан (0−2−1), Украина (0−1−0) и Латвия (0−1−0). Выделяется сумасшедший прорыв Новой Зеландии благодаря новозеландским фристайлистам и сноубордистам, а еще впервые в истории чемпионатов мира по горным лыжам серебро для своих островов взяла Элис Робинсон. Рванули наверх с 11-го места канадцы. Высоко словенцы за счет прыжков с трамплина. Просели австрийцы и финны.
— Со знаком плюс можно отметить хозяев — Италию. Они улучшились по сравнению с прошлыми годами с точки зрения золота — семь вместо двух (в Пекине были роковые 2−7−8). Но другие тоже, поэтому хозяев ждет восьмое место. Нет уверенности, что оно их устраивает. И в лоббизме итальянцы не шибко сильны: например, в Кортине-д’Ампеццо не будет смешанного командного турнира в горных лыжах по системе плей-офф, который был презентован в Пхенчхане. Но хозяева на Олимпиаде всегда выступают лучше своего обычного уровня.
Шансы России
Мы вступаем на еще более скользкую дорожку, чем та, по которой шли до этого. Несколько вводных: во-первых, есть ощущение, что МОК хотел бы увидеть россиян на Олимпиаде. Это косвенно подтверждают Федерация лыжных видов спорта FIS и биатлона IBU — на них якобы оказывают давление ради открытия процедуры выдачи нейтральных статусов.
Во-вторых, сравнить результаты наших в видах спорта типа ски-кросса или даже лыжном марафоне с иностранцами почти нереально. Сравнивать можно подобное. Но мы, конечно, все равно попытаемся.
Наконец, мы не знаем, кого именно допустят к Олимпиаде. Случай особняком — Александр Большунов. С одной стороны — мировая звезда, нужная спорту. С другой — у любой комиссии по допуску по существующим правилам — ворох оснований для отказа. С третьей — Большунов может оказаться не в форме. А с четвертой — знает олимпийскую трассу, и новость о допуске перевернет моментально менталку и все планы на год.
Первый вариант — Россию допускают в нормальном составе, не вырезая из списков лидеров. Да, есть сомнения по поводу допуска в командных видах спорта, хотя это дало бы шанс помечтать о медали как минимум в хоккее. Показательно здесь будет фигурное катание. Если фильтр пройдут Аделия Петросян и Анастасия Мишина/Александр Галлямов — у россиян реальные шансы на два золота. Отправлять придется других — шансы станут неочевидными.
Сборная России по лыжным гонкам на одно золото наверняка претендует — можем засчитать. Многое будет зависеть от допуска к эстафетам, но это на данный момент прогнозировать сложно. Только если снег в Италии растает и превратится в воду, как пел Филипп Киркоров. В водных видах спорта нас внезапно допустили и в командных гонках. Опрошенные нами эксперты склоняются к нескольким медалям лыжников из серебра и бронзы, но будем оптимистами и засчитаем золото.
Совсем сложно у нас все в санно-бобслейных видах спорта, где европейцы уходят вперед. Коллега Сергей Лисин не ждет медалей в коньках и шорт-треке — разве что повезет Елистратову, но ему еще нужно попасть в Милан.
Биатлон тоже переживает не лучшие времена — да и к эстафетам недружелюбный президент IBU Элиаш русских вряд ли подпустит. На самом деле с точки зрения коллективных видов обидно за фигурное катание. Удивительная логика ISU позволяет не лишать Россию командного золота в Пекине, а вычесть исключительно результат Валиевой — но при этом позволить выступить даже без замен в команднике в Милане нельзя. Что это, если не двойные стандарты?
На самом деле, если где и ждать шальной медали, то это во фристайле или сноуборде, где наши часто выстреливают.
Итого наш сбалансированный прогноз примерно такой.
- Фигурное катание: 2−0−0.
- Лыжные гонки: 1−2−2.
- Фристайл и сноуборд: 0−1−1.
- Другие виды: 0−0−1.
Итого: по оптимистичному сценарию можем рассчитывать на 3−3−4, что отправляет нас примерно на 13-е место общего медального зачета. Насколько объективно оно отражает позиции нашего многострадального спорта — дайте ответ самостоятельно.
Дмитрий Кузнецов