Медальный зачет Олимпиады-2026. Кто выиграет и какой будет Россия?

— Лидерство Норвегии остается в тех же рамках, что и в Пекине-2022 (тогда было 16 золотых против 12 у ближайших преследователей, немцев). Тем не менее интрига в медальном зачете может закрутиться. Норвегию поразила странная эпидемия завершения карьер — на пенсию еще до Милана собрались биатлонисты братья Бе, двоеборец Риибер и лыжница Йохауг. Плюс скандал в сборной по прыжкам с трамплина с читерством с костюмами, способный нанести финансовый и моральный удар. Плюс отсутствие россиян в мужских лыжах. Каждый из этих факторов притянут — наверняка кто-то из предпенсионеров передумает, а россиянам никто не гарантировал лыжное золото. Но короновать норвежскую спортивную монархию рановато.