Россию снова обделили. Какие новые дисциплины появятся в программе Олимпиады?

На Олимпиаде-2028 будет изменена и программа футбольного турнира. В соревнованиях примут участие 16 женских команд и 12 мужских. Но тут всё справедливо: если для женского футбола Олимпиада — главный турнир, то для мужского — соревнования молодёжных сборных. У наших девушек шансы когда-нибудь сыграть на Олимпиаде станут немного выше, а вот у парней де-факто ничего не изменится — наши не могут пробиться на Олимпиады с памятного Сеула и легендарной победы над Бразилией в финале.