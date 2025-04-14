Дегтярев назвал Олимпийские игры в Париже пендельтюром

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Прошедшие в Париже Олимпийские игры можно сравнить с пендельтюром, французы так решили презентовать свою страну, Международный олимпийский комитет (МОК) тут не при чем. Такое мнение в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями» высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Для меня, конечно, самым запоминающимся событием стали Олимпийские игры. Не буду кривить душой, и Паралимпийские игры в Париже. Все-таки это Олимп, это апофеоз спортивных событий. То, что нас не было там в полном составе, это дело другое, но вообще Олимпийские игры — это событие номер один в мире».
«Игры прошли и в Казани (Игры БРИКС — прим. ТАСС) в прошлом году, но это все-таки формат не альтернативный, а дополнительный, не вместо, а вместе, мы так вот идеологически формулируем. Олимпийские игры много кому не понравились. Пендельтюр, знаете, что такое пендельтюр? А это дверь, которая открывается в две стороны, я сам недавно узнал случайно. Так вот, это их французская история, они так видят жизнь, так они решили презентовать собственную страну, и господь им судья — их за это осуждать, я считаю, неправильно», — добавил он.
Министр спорта РФ не поддерживает критику в адрес МОК в связи с проведением церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. «Все это, что в медиа было по поводу парижских Олимпийских игр, я лично не поддерживаю. И МОК здесь не причем, это оргкомитет. Французы решили сделать вот эту ерунду, но это их право», — отметил он.
Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже представили пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую христиане по всему миру подвергли критике. Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пародию отвратительной и порадовался за российских телезрителей, которые были лишены возможности ее увидеть. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали.