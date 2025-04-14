Дегтярев назвал Олимпийские игры в Париже пендельтюром

«Игры прошли и в Казани (Игры БРИКС — прим. ТАСС) в прошлом году, но это все-таки формат не альтернативный, а дополнительный, не вместо, а вместе, мы так вот идеологически формулируем. Олимпийские игры много кому не понравились. Пендельтюр, знаете, что такое пендельтюр? А это дверь, которая открывается в две стороны, я сам недавно узнал случайно. Так вот, это их французская история, они так видят жизнь, так они решили презентовать собственную страну, и господь им судья — их за это осуждать, я считаю, неправильно», — добавил он.