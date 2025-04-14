Дегтярев рассчитывает, что статус ОКР будет восстановлен через два-три месяца

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассчитывает на восстановление статуса организации в Международном олимпийском комитете (МОК) в течение двух-трех месяцев. Такое мнение он высказал в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».
«Юридических оснований для отстранения нет, наш олимпийский комитет будет признан в ближайшее время. По моей оценке — через два-три месяца», — сказал Дегтярев.
12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.