Дегтярев заявил, что российские спортсмены впервые за 6 лет выступят на летней Универсиаде

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года в Германии. Об этом в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями» сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В январе ТАСС сообщили в Международной федерации университетского спорта (FISU), что россияне смогут выступить на летней Универсиаде, если международные спортивные федерации предоставят им возможность отобраться на соревнования в нейтральном статусе.
«Российский спортивный студенческий союз недавно получил нового лидера — это Сергей Крюков. Парень молодой, энергичный, в общем, двигается, — сказал Дегтярев. — Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU, и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность».
Россияне и белорусы пропустили зимнюю Универсиаду 2025 года в Италии, поскольку ни одна из международных федераций не предоставила им возможность отобраться на соревнования.
Последний раз сборная России участвовала в летней Универсиаде в 2019 году в Неаполе. В медальной зачете она заняла второе место после команды Японии. Универсиада 2025 года пройдет с 16 по 27 июля.