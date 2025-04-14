Дегтярев заявил, что российские спортсмены впервые за 6 лет выступят на летней Универсиаде

«Российский спортивный студенческий союз недавно получил нового лидера — это Сергей Крюков. Парень молодой, энергичный, в общем, двигается, — сказал Дегтярев. — Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU, и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность».