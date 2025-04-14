Возвращение флага и гимна, восстановление ОКР и выступление на Универсиаде: прогнозы Дегтярева о будущем российского спорта

Также министр рассказал о предполагаемом возвращении российским атлетам национальных флагов и гимна — сейчас на международном уровне они выступают в нейтральном статусе. Дегтярев считает, что в 2028 году на летних Играх в США шансы выступить без ограничений высоки. «Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — высказался функционер.