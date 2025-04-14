Возвращение флага и гимна, восстановление ОКР и выступление на Универсиаде: прогнозы Дегтярева о будущем российского спорта

14 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» провел лекцию о роли спорта в массовой культуре. В ходе мероприятия чиновник дал смелые положительные прогнозы по поводу возвращения наших атлетов на международный уровень. Верится в них с трудом.
Уверен в восстановлении ОКР и возвращении флага и гимна
Министр спорта ожидаемо много говорил о нынешнем статусе российских атлетов на мировой арене. В 2023 году МОК исключил ОКР из-за добавления в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
При этом не так давно комитет исключил из своего состава в принципе все региональные отделения, что может помочь избежать юридических препятствий на пути к восстановлению в МОК.
По мнению Дегтярева, реабилитация ОКР произойдет в ближайшие месяцы. А после этого уже можно будет подавать заявки на проведение международных соревнований в России.
«Пока не будет международного признания этих регионов, сложно противостоять. Поэтому мы исключили (из состава ОКР) все региональные олимпийские советы, это анахронизмы. Они только пропагандой олимпизма занимались. Затем зарегистрировали устав, передали его сперва Томасу Баху, а потом и Кирсти Ковентри. Теперь юридических причин для отстранения ОКР нет. По моей оценке, наш комитет будет признан в ближайшие два-три месяца», — приводит его слова «Матч ТВ».
Также министр рассказал о предполагаемом возвращении российским атлетам национальных флагов и гимна — сейчас на международном уровне они выступают в нейтральном статусе. Дегтярев считает, что в 2028 году на летних Играх в США шансы выступить без ограничений высоки. «Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — высказался функционер.
Россия может выступить на Универсиаде
Также Дегтярев высказался о студенческом спорте — с 16 по 27 июля 2025 года в Германии пройдет летняя Универсиада. По мнению министра, наша сборная может выступить на ней в увеличенном по сравнению с прошлыми годами составе. По его словам, это стало возможно благодаря новому главе Российского спортивного студенческого союза Сергею Крюкову.
«Парень молодой, энергичный, в общем, двигается. Сегодня он улетел в Лозанну, в штаб FISU, и мы летом примем участие в летней универсиаде впервые за много лет. Уже есть договоренность», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
Рассказал о матче между НХЛ и КХЛ
Также одной из тем дискуссии стал возможный хоккейный матч между командами, составленными из игроков НХЛ и КХЛ. Эта тема поднялась на фоне политического сближения России и США — ее даже обсуждали президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора, о чем доложил сайт Кремля. Если верить Дегтяреву, договоренности по игре уже есть — она должна состояться осенью.
Трамп поддержал идею Путина о матче между КХЛ и НХЛ. Он может стать первым за 15 лет для представителей двух лиг.
«Матчи действительно возможны. Идет непубличное обсуждение. Когда оно закончится, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ, а команды России и Америки — игроки, которые выступают в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное», — заявил чиновник.
Артемий Кутейников