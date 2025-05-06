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МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 непрофильным российским СМИ

В МОК отметили, что это решение еще может быть пересмотрено. Зимние Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Источник: Getty Images

Российским информационным агентствам «Россия сегодня» и ТАСС не согласовали аккредитацию на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«На данном этапе мы решили подтвердить аккредитацию только тем организациям из России, которые фокусируются исключительно на специальном освещении спорта», — говорится в ответе Международного олимпийского комитета (МОК), который опубликовали оба агентства.

Осенью решение еще может быть пересмотрено. «Мы поместим ваш запрос в список ожидания и пересмотрим ситуацию осенью этого года», — добавили в МОК.

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать только в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Во время летних Игр 2024 года в Париже оргкомитет Олимпиады лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций по ходу турнира, сославшись на решение французских властей. Перед Играми в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал такое решение неприемлемым и заявил, что французские власти напрямую ущемляют права СМИ.