МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 непрофильным российским СМИ

Во время летних Игр 2024 года в Париже оргкомитет Олимпиады лишил четырех журналистов ТАСС выданных аккредитаций по ходу турнира, сославшись на решение французских властей. Перед Играми в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал такое решение неприемлемым и заявил, что французские власти напрямую ущемляют права СМИ.