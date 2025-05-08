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Стали известны арены, на которых пройдут открытие и закрытие Олимпиады-2028

Мемориальный колизей Лос-Анджелеса и стадион в Инглвуде примут открытие Игр-2028.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мемориальный колизей Лос-Анджелеса и футбольный стадион в Инглвуде примут церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2028 года, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Официальное открытие пройдет 14 июля на обеих аренах. Для Колизея это будет третья церемония. Ранее она проводилась на Играх 1932 и 1984 годов. Стадион в Инглвуде впервые примет мероприятие. Церемония закрытия Олимпиады состоится 30 июля на Колизее.

На Мемориальном колизее Лос-Анджелеса пройдут соревнования по легкой атлетике, стадион в Инглвуде будет переоборудован под водные виды спорта.

В Инглвуде также пройдет церемония открытия летних Паралимпийских игр, запланированная на 15 августа. Мероприятие, посвященное закрытию соревнований, состоится 27 августа в Мемориальном колизее Лос-Анджелеса.