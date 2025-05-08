Стали известны арены, на которых пройдут открытие и закрытие Олимпиады-2028

Официальное открытие пройдет 14 июля на обеих аренах. Для Колизея это будет третья церемония. Ранее она проводилась на Играх 1932 и 1984 годов. Стадион в Инглвуде впервые примет мероприятие. Церемония закрытия Олимпиады состоится 30 июля на Колизее.