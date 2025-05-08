В Госдуме назвали историческим заявление России и Китая по спорту

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Совместное заявление России и Китая по вопросам недопущения дискриминации спортсменов является историческим, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов, защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного спорта, совместное заявление РФ и КНР было опубликовано на сайте Кремля.
«Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности. Думаю, такое совместное заявление двух держав вполне можно назвать историческим», — сказал депутат ГД.
Хамитов отметил, что это не просто продолжение сотрудничества и развитие отношений между Россией и Китаем. Это день может стать переломным для мирового спорта, считает он.
По мнению политика, на фоне западной истерии последних лет, когда любые решения в спортивной сфере принимались исходя лишь из того, насколько они соответствуют политическим тенденциям, заявление России и Китая выглядит практически вызовом.
«Мы открыто провозгласили, что будем отстаивать принципы честного спорта, и что именно такой подход является единственно верным. Казалось бы, очевидная мысль, но на самом деле и сами спортсмены, и болельщики уже успели от нее отвыкнуть. Теперь же две мировые державы возвращают здравомыслие в мировой спорт», — считает Хамитов.
Депутат Госдумы уверен, что через какое-то время к этому присоединятся и представители других стран, а международные соревнования, проводящиеся в России и Китае, будут приобретать все большую популярность и авторитет.
«Правда и справедливость всегда привлекают сильнее, чем угодливость и мнимая толерантность», — заключил он.