В Госдуме назвали историческим заявление России и Китая по спорту

«Мы открыто провозгласили, что будем отстаивать принципы честного спорта, и что именно такой подход является единственно верным. Казалось бы, очевидная мысль, но на самом деле и сами спортсмены, и болельщики уже успели от нее отвыкнуть. Теперь же две мировые державы возвращают здравомыслие в мировой спорт», — считает Хамитов.