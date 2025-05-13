ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026

9 апреля в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что организация обсуждает с федерациями по зимним видам спорта возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Уточняется, что было принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, а также планируется возобновить участие в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.