Легенда латвийского хоккея выступил против допуска России на Олимпиаду

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, тренер сборной Латвии Артур Ирбе выступает против допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года. Об этом он заявил шведской газете Dagens Nyheter.
«Что касается спорта, то для меня очевидно, что Россию ни в коем случае нельзя допускать к участию в подобных мероприятиях. В любом случае я не поеду на Олимпиаду, если России разрешат участвовать», — сказал 58-летний Ирбе.
Латвиец добавил, что ему легко о подобном говорить, ведь он сейчас лишь тренер. «Я не игрок, который потратил годы упорной работы, чтобы получить шанс сыграть на Олимпиаде. Каждый должен сделать свой выбор, а я не буду винить никого, кто решит поехать и сыграть», — отметил Ирбе.
По словам Ирбе, он убежден, что России еще предстоит «пройти долгий путь, прежде чем она сможет вернуться на мировую арену».
Ирбе является одним из лучших хоккеистов в истории Латвии. Он двукратный участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз». Также Ирбе был знаменосцем сборной Латвии на Олимпийских играх 2006 года.
Международная федерация (IIHF) пока не приняла решение по допуску сборной России на Игры. Российская команда отстранена с 2022 года.
IIHF 4 февраля продлила отстранение сборной России, но по участию в Олимпиаде решение будет принимать МОК.
На Играх-2018 отечественные хоккеисты выступали как олимпийские спортсмены из России (и выиграли золото), а в 2022-м в Пекине — как команда Олимпийского комитета России (взяли серебро).