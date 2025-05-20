Легенда латвийского хоккея выступил против допуска России на Олимпиаду

Латвиец добавил, что ему легко о подобном говорить, ведь он сейчас лишь тренер. «Я не игрок, который потратил годы упорной работы, чтобы получить шанс сыграть на Олимпиаде. Каждый должен сделать свой выбор, а я не буду винить никого, кто решит поехать и сыграть», — отметил Ирбе.