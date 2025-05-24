Смирнов оценил вероятность восстановления членства ОКР в МОК

«Во-первых, он (Дегтярев — ред.) много делает, очень много, очень мобильный, подвижный. Сейчас он в Венгрии был, встречался там со многими руководителями. Такой целеустремленный человек. Я думаю, что мы на правильном пути», — сказал Смирнов.