Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смирнов оценил вероятность восстановления членства ОКР в МОК

Смирнов о восстановлении членства ОКР в МОК: думаю, мы на правильном пути.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, говоря о перспективе восстановления членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил РИА Новости, что «мы на правильном пути».

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил в середине апреля, что восстановление полноправного членства ОКР в Международном олимпийском комитете произойдет в ближайшие два-три месяца.

Почетный президент ОКР отметил, что этот процесс движется.

«Во-первых, он (Дегтярев — ред.) много делает, очень много, очень мобильный, подвижный. Сейчас он в Венгрии был, встречался там со многими руководителями. Такой целеустремленный человек. Я думаю, что мы на правильном пути», — сказал Смирнов.