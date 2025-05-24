Смирнов оценил вероятность восстановления членства ОКР в МОК

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, говоря о перспективе восстановления членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил РИА Новости, что «мы на правильном пути».
Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил в середине апреля, что восстановление полноправного членства ОКР в Международном олимпийском комитете произойдет в ближайшие два-три месяца.
Почетный президент ОКР отметил, что этот процесс движется.
«Во-первых, он (Дегтярев — ред.) много делает, очень много, очень мобильный, подвижный. Сейчас он в Венгрии был, встречался там со многими руководителями. Такой целеустремленный человек. Я думаю, что мы на правильном пути», — сказал Смирнов.