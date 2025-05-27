Олимпийский комитет Кубы обвинил США в препятствовании спортсменам

В заявлении КОК подчеркивается, что США «вновь прибегают к политически мотивированному и произвольному подходу в выдаче виз», что наносит ущерб кубинскому спорту и нарушает права атлетов. В этом году визы не были выданы 14 кубинским представителям на чемпионат мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, который проходил во Флориде с 23 по 30 марта, и делегация сократилась таким образом двух человек. По той же причине сборная Кубы по баскетболу была отстранена от участия в квалификационном турнире FIBA AmeriCup 2025 в Пуэрто-Рико.