Олимпийский комитет Кубы обвинил США в препятствовании спортсменам

МЕХИКО, 27 мая — РИА Новости. Посольство США в Гаване отказывает кубинским спортсменам и официальным лицам в визах для участия в международных соревнованиях, тем самым нарушая олимпийские принципы, заявили в понедельник в Кубинском олимпийском комитете (КОК).
«Отказ в выдаче виз со стороны посольства США в Гаване лишил президента Комитета Роберто Леона Ричардса, а также других руководителей и спортсменов возможности участвовать в важных международных спортивных мероприятиях, организованных на территории США и Пуэрто-Рико», — говорится в заявлении на странице КОК в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
По информации комитета, Ричардс и генеральный секретарь КОК Руперто Эррера Табиo не смогли присутствовать на заседании исполкома Panam Sports, проходившем в Майами с 13 по 15 мая, а также на форуме Олимпийской солидарности для национальных олимпийских комитетов Америки, который состоялся в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Отказ в визе получила и член Международного олимпийского комитета, вице-президент КОК Мария Каридат Колон Руэнес.
В заявлении КОК подчеркивается, что США «вновь прибегают к политически мотивированному и произвольному подходу в выдаче виз», что наносит ущерб кубинскому спорту и нарушает права атлетов. В этом году визы не были выданы 14 кубинским представителям на чемпионат мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, который проходил во Флориде с 23 по 30 марта, и делегация сократилась таким образом двух человек. По той же причине сборная Кубы по баскетболу была отстранена от участия в квалификационном турнире FIBA AmeriCup 2025 в Пуэрто-Рико.
КОК резко осудил дискриминационные действия и призвал Международный олимпийский комитет, Олимпийский и Паралимпийский комитет США вмешаться в ситуацию и потребовал обеспечить «полное и безусловное участие кубинских представителей в спортивных мероприятиях на территории США». На Кубе выразили обеспокоенность влиянием подобных решений Вашингтона на участие Кубы в олимпийском цикле, который завершится Играми в Лос-Анджелесе в 2028 году.
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