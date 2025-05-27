Антидопинговый мир в шоке от «Улучшенных игр». Но один спортсмен из России уже подал заявку

«Привет, организаторы “Улучшенных игр” ищут гинеколога с мировым именем, уважаемого в медицинском сообществе, имеющего опыт работы с элитными спортсменками. Можешь кого-то порекомендовать?» — такое сообщение автор этих строк получил 13 мая, еще до анонса деталей Игр, который состоялся 21 мая в Лас-Вегасе. Именно 21-го стали известны основные подробности проекта.
1. Три вида спорта: легкая атлетика, плавание и тяжелая атлетика.
2. Нестандартные условия: легкоатлетический трек на шесть дорожек, бассейн на четыре дорожки, специальный помост для тяжелоатлетов.
3. Полмиллиона долларов призовых в каждой дисциплине, победитель получает 250 тысяч.
4. Миллион за мировые рекорды на стометровке в легкой атлетике и 50 метрах вольным стилем в плавании.
Главная же тема, которая взбудоражила всех, — это легализованная возможность использования субстанций, запрещенных ВАДА. Более того, организация научно-медицинского сопровождения приема таких субстанций.
И один российский спортсмен уже подал заявку на участие. Ему, правда, отказали. Не потому, что он из России, а по причине того, что его дисциплина не вошла в программу. Так что тут, в принципе, можно сделать вывод: санкции в области спорта на этот старт точно не распространяются.
Система, которая работает, чтобы зарабатывать
Реакция Всемирного антидопингового агентства была предсказуема, так как оно последовательно критиковало мероприятие еще до презентации 21 мая. Это неудивительно, так как старт, где разрешено применение запрещенных субстанций, встает костью в горле антидопинга. Во-первых, чисто идеологически, а во-вторых, ставит под сомнение все, что десятилетиями рассказывалось на образовательных семинарах спортсменам. Более того, в этом старте будут принимать участие спортсмены, ранее выступавшие в системе международных федераций, которые признают правила ВАДА. И получается, что эти люди, годами находившиеся в системе всемирного агентства, проходившие тестирование, слушавшие семинары, тем не менее не стали противниками допинга, а легко перешли на «темную сторону».
Этот факт аннулирует все, что ВАДА ставит себе в заслугу с точки зрения профилактической работы, образования, искоренения в мировом спортивном сообществе самой мысли о допустимости применения допинга. Получается, что все усилия были впустую. А еще получается, что миллионы, потраченные на эти усилия, ушли в никуда. Хотя нет — на курорты в пятизвездочные отели мировой антидопинг по семинарам и симпозиумам хорошо поездил и продолжает ездить.
— ВАДА осуждает «Улучшенные игры» как опасную и безответственную концепцию, — говорится в заявлении антидопинговой организации. — Здоровье и благополучие спортсменов является приоритетом номер один для ВАДА. Очевидно, что данное мероприятие поставит его под угрозу, поскольку оно направлено на поощрение использования спортсменами сильнодействующих веществ и методов в целях развлечения и маркетинга. На протяжении многих лет было много примеров того, как спортсмены страдали от серьезных долгосрочных побочных эффектов, вызванных использованием запрещенных веществ и методов. Некоторые из них умерли.
В этих словах есть доля правды, но лишь доля. Да, допинг способен разрушить здоровье спортсмена, да, были случаи смертей, например, Том Симпсон на «Тур де Франс» 13 июля 1967 года. Собственно, смерть Симпсона и стала тем триггером, который запустил маховик антидопинга почти шестьдесят лет назад. Но то, что начиналось как борьба за здоровье спортсменов, сейчас превратилось в систему, которая работает, чтобы зарабатывать. В систему, которая так привыкла к доходу и власти, что именно эти два фактора стали для нее приоритетом в ущерб всему остальному. В систему, которая крайне странно работает, в которой существуют даже не двойные, а тройные стандарты, об этом чуть ниже.
И конечно, эта система будет защищать себя. Как и другая сложившаяся, устоявшаяся и набравшая кредитов социальная структура, будь то трудовой коллектив, который пытаются заменить роботами или искусственным интеллектом, например. Потому что кредиты сами себя не выплатят, да и учебу детей в хорошем колледже нужно как-то оплачивать. Ничего личного.
Больше шока
За последнюю неделю почти все основные национальные антидопинговые агентства опубликовали заявления касательно «Улучшенных игр», резко осуждающие данное мероприятие. Китай, США и Россия еще никогда, пожалуй, не были за последние годы так едины в своих мнениях, если брать даже антидопинг.
В этом тоже нет ничего удивительного. Все эти структуры являются частью системы ВАДА. Они, конечно, не обязаны выступать с осуждением, но это крайне желательно. Вот они выступили, и это не просто позиция, это рычаг.
Рычаг будет использован следующим образом: в адрес администрации США будет подготовлено письмо с выражением глубокой обеспокоенности сложившейся ситуацией, к письму приложат все опубликованные высказывания, подведут итог — мировое спортивное и антидопинговое сообщество против, и данное мероприятие может бросить тень на Соединенные Штаты как на страну проведения ОИ-2028 и ОИ-2034, особенно если проект станет регулярным, как было сказано на презентации. Письмо обязательно сольют СМИ и начнут раскручивать маховик ожидания решения по данному вопросу. Дальше уже возможны варианты, в зависимости от развития ситуации.
Бревно в глазу
За всей этой истерией вокруг «Улучшенных игр» забываются другие события, которые имели место в антидопинговом сообществе, том самом, которое работает под эгидой ВАДА, в последние годы.
Испанское антидопинговое агентство, как выяснилось из журналистского расследования, годами не открывало дела в отношении спортсменов, сдавших положительные пробы, позволяя им выступать.
Немецкое антидопинговое агентство с марта 2020 года не публикует имена дисквалифицированных спортсменов, нарушая кодекс ВАДА в части обязательности подобных публикаций. За пять лет накопилось уже 76 фамилий, которые никто не знает.
В Польше выдают терапевтические разрешения на использование гормона роста гимнасткой-художницей, входящей в состав национальной сборной и не выглядящей отстающей в росте на фоне подруг по команде.
Украина, уличенная в том, что спортсменов предупреждали о предстоящем тестировании, а часть проб, взятых на соревнованиях, помечались как внесоревновательные, не понесла никакого наказания, даже штраф отменили.
Но все это, видимо, нормально, по мнению ВАДА, это рабочие моменты внутри их системы. «Улучшенные игры» выходят за рамки данной системы, как, кстати, и университетские и профессиональные лиги в США, не подчиняющиеся правилам ВАДА. Но с лигами уже ничего не сделать, они сложились давно, а вот что-то новое проще задушить сразу, пока люди не привыкли.
Допинг — это нормально?
Конечно, нет. ВАДА право в той части, что бездумное, бесконтрольное использование запрещенных субстанций может привести к катастрофическим последствия для здоровья и в некоторых случаях жизни. Более того, некоторые из этих субстанций, например ряд стимуляторов, отнесены к ограниченным по обороту во всех развитых странах. Сложно, например, представить, что амфетамин и кокаин где-то продаются свободно, как и анаболические стероиды.
Но, как уже сказано выше, современная борьба с допингом ушла далеко в сторону от изначальных задач, превратившись в нечто совершенно другое, стремящееся к тотальному контролю спорта и через спорт отдельных стран. Разросшаяся, как раковая опухоль, эта система перестала быть понятной главным заинтересованным лицам — спортсменам. Они больше не верят в борьбу за чистый спорт, скорее — в соблюдение установленных кем-то правил, не из-за их поддержки, а просто потому, что иначе нельзя. В результате вместо идеологии чистого спорта появляется слепое следование правилам, многие из которых спортсменам непонятны, но их приходится соблюдать, чтобы не быть дисквалифицированным. Непонимание рождает негатив, а он, в свою очередь, отторжение. В результате вместо того, чтобы разделять идеалы чистого спорта, многие спортсмены лишь делают вид, лицемерно повторяя заученные фразы, пытаясь «вписаться».
Но это уже не имеет ничего общего с идеалами, это лишь соблюдение неудобного регламента, к которому с каждым годом все больше вопросов. И появление «Улучшенных игр» не создало новую проблему. Оно лишь подсветило уже существующую — полное поражение ВАДА в борьбе за умы и сердца атлетов. Они как были чужаками для тех, кто выходит на старт, так ими и остаются.
Сергей Лисин