Антидопинговый мир в шоке от «Улучшенных игр». Но один спортсмен из России уже подал заявку

В этих словах есть доля правды, но лишь доля. Да, допинг способен разрушить здоровье спортсмена, да, были случаи смертей, например, Том Симпсон на «Тур де Франс» 13 июля 1967 года. Собственно, смерть Симпсона и стала тем триггером, который запустил маховик антидопинга почти шестьдесят лет назад. Но то, что начиналось как борьба за здоровье спортсменов, сейчас превратилось в систему, которая работает, чтобы зарабатывать. В систему, которая так привыкла к доходу и власти, что именно эти два фактора стали для нее приоритетом в ущерб всему остальному. В систему, которая крайне странно работает, в которой существуют даже не двойные, а тройные стандарты, об этом чуть ниже.